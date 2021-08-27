Губернатор Мурманской области в прямом эфире ответит на вопросы северян

Вопросы можно оставлять под постом на странице губернатора "Вконтакте". Фото: Антон ЗАБИРОВ

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис ответит на волнующие вопросы северян в прямом эфире. Об этом он сообщил на свой странице в соцсетях.

- Уже сегодня, 27 августа, в 18.00 проведу прямую линию в Instagram. До встречи!, - отметил глава региона.

Вопросы можно оставлять под постом на странице губернатора "Вконтакте". Судя по комментариям, жителей в первую очередь интересуют такие темы, как отопление, укладка дороги, благоустройство общественных территорий, здравоохранение.

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