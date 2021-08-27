В Мурманске водитель Mercedes сбил на тротуаре 44-летнюю женщину

По данному факту сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка. Фото: Александр ГЛУЗ

В Мурманске 26 августа произошло ДТП с участием пешехода. Без пострадавших не обошлось.

- В 16.30 в районе дома №9 по улице Октябрьской, водитель автомобиля Mercedes, двигаясь по тротуару задним ходом, не убедился в безопасности своих действий, из-за чего наехал на пешехода, 1977 года рождения, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

В ДТП женщина получила телесные повреждения и была обслужена в медицинском учреждении Мурманска. По данному факту сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка.

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