В Мурманске водитель Mercedes сбил на тротуаре 44-летнюю женщину

По данному факту сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка.
Фото: Александр ГЛУЗ
В Мурманске 26 августа произошло ДТП с участием пешехода. Без пострадавших не обошлось.
- В 16.30 в районе дома №9 по улице Октябрьской, водитель автомобиля Mercedes, двигаясь по тротуару задним ходом, не убедился в безопасности своих действий, из-за чего наехал на пешехода, 1977 года рождения, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.
В ДТП женщина получила телесные повреждения и была обслужена в медицинском учреждении Мурманска. По данному факту сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка.
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