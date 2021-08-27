Жителя Мурманска приговорили к 15 годам колонии за сбыт героина под видом чая

Приговор в законную силу еще не вступил. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

39-летнему жителю Мурманска, который пытался торговать наркотиками, предстоит провести в колонии не один год. Мужчину обвиняют в совершении преступления по части 3 статьи 30 – части 3 статьи 228.1 УК РФ "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере".

Как установил суд, в мае 2013 года северянин приобрел у иного лица наркотическое средство, содержащее героин, общей массой не менее 0,95 грамма. Он расфасовал вещество в разовые чайные пакеты «Принцесса Нури» и собирался его продать. Однако довести преступный умысел до конца мурманчанин не смог, так как его задержали сотрудники правоохранительных органов.

- Суд признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет 6 месяцев в исправительной колонии строго режима, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Приговор в законную силу еще не вступил.

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