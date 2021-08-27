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Общество27 августа 2021 8:35

Раздельный сбор мусора введут в труднодоступных селах Мурманской области

Отдельно будут собирать три фракции отходов
Татьяна ЖДАНОВА
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До конца года под проект закупят 10 экобоксов.

До конца года под проект закупят 10 экобоксов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пластик, стекло, алюминиевую банку теперь можно будет сортировать и сдавать отдельно в труднодоступных селах Мурманской области. Мурманский филиал АО «Ситиматик» начинает внедрять в отдаленных уголках систему раздельного сбора мусора трех фракций. Систему должны подготовить к запуску до конца 2021 года.

– Под реализацию проекта попадут те поселки, с которыми отсутствует регулярное автосообщение. Вывоз раздельно собранных твердых коммунальных отходов будет из поморских сел Чапомы, Чаваньги, Тетрино, Пялицы в Терском районе и оленеводческих поселений Краснощелья, Каневки, Сосновки в Ловозерском районе, – сообщили в Мурманском филиале предприятия.

До конца года под проект закупят 10 экобоксов. Они представляют собой герметично закрывающиеся ящики. Вывоз первой партии сортированных ТКО намечена на зиму 2022 года.

Отметим, что в Мурманске в этом году также установят экобоксы. Во дворах разместят порядка 300 сетчатых контейнеров для сбора пластика.

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