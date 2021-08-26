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Происшествия26 августа 2021 17:04

Минстрой Мурманской области прокомментировал пожар на улице Коминтерна в Мурманске

На 2021 год запланирован капитальный ремонт фасада дома и крыши
Вера СЛОНСКАЯ
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Напомним, что после того, как будет установлен виновник случившегося, начнется работа по возмещению ущерба всем пострадавшим жильцам.

Напомним, что после того, как будет установлен виновник случившегося, начнется работа по возмещению ущерба всем пострадавшим жильцам.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

25 августа в Мурманске произошел пожар на крыше дома на улице Коминтерна, 15. Пострадало много квартир. Работы на кровле велись в рамках программы капитального ремонта. Жители в соцсетях возмущались, что ремонт затеян на крыше, которая была относительно новая. Минстрой Мурманской области прокомментировал эту ситуацию.

- Согласно предоставленной технической оценке в адрес комиссии по определению необходимости проведения капитального ремонта, износ кровельного покрытия составляет 65%. На 2021 год запланирован капитальный ремонт фасада, проведение которого в данном случае без капитального ремонта крыши было бы нерационально, из-за залития фасада через отверстия в кровле, - сообщили в министерстве строительства.

Напомним: после того как будет установлен виновник случившегося, начнется работа по возмещению ущерба всем пострадавшим жильцам.

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