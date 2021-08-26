Минстрой Мурманской области прокомментировал пожар на улице Коминтерна в Мурманске

Напомним, что после того, как будет установлен виновник случившегося, начнется работа по возмещению ущерба всем пострадавшим жильцам. Фото: Антон ЗАБИРОВ

25 августа в Мурманске произошел пожар на крыше дома на улице Коминтерна, 15. Пострадало много квартир. Работы на кровле велись в рамках программы капитального ремонта. Жители в соцсетях возмущались, что ремонт затеян на крыше, которая была относительно новая. Минстрой Мурманской области прокомментировал эту ситуацию.

- Согласно предоставленной технической оценке в адрес комиссии по определению необходимости проведения капитального ремонта, износ кровельного покрытия составляет 65%. На 2021 год запланирован капитальный ремонт фасада, проведение которого в данном случае без капитального ремонта крыши было бы нерационально, из-за залития фасада через отверстия в кровле, - сообщили в министерстве строительства.

Напомним: после того как будет установлен виновник случившегося, начнется работа по возмещению ущерба всем пострадавшим жильцам.

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