Фонд капитального ремонта прокомментировал ситуацию с пожаром в Мурманске на улице Коминтерна

Сейчас жильцы дома уже вернулись в свои квартиры. Потребности в пункте временного размещения нет. Фото: Оксана Майкович / vk.com/maykovichoks

25 августа в Мурманске произошел серьезный пожар на крыше дома по улице Коминтерна, 15. Пострадало много квартир. Работы на кровле велись в рамках программы капитального ремонта. В фонде капремонта Мурманской области прокомментировали ситуацию.

- Причины произошедшего на Коминтерна, 15 пожара сейчас устанавливают компетентные органы. После того, как будет установлен виновник случившегося, начнется работа по возмещению ущерба всем пострадавшим, - сказал генеральный директор учреждения Федор Денисов.

Напомним, что у мурманчан возникают вопросы, зачем было ремонтировать повторно кровлю по истечении двух лет после последнего ремонта и кто был подрядчиком на этом объекте.

Сейчас жильцы дома уже вернулись в свои квартиры. Потребности в пункте временного размещения нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске на Карла Либкнехта горела автомастерская. Пожар был хорошо заметен даже издалека (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru