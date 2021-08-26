Погода в Мурманске на 27 августа 2021 года: ночью заморозки, днем до +19 градусов

Погоду Кольского полуострова, в большей степени, будет определять антициклон, расположенный на севере Европы. Фото: Антон ЗАБИРОВ

К концу недели Мурманскую область ожидает контрастная погода. Днем небесная канцелярия даст воздуху прогреться, а ночью опять стоит ждать заморозков.

- 27 августа будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +3 - 8, местами заморозки и до -3, днем +14 - 19 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Погоду на Кольском полуострове в большей степени будет определять антициклон, расположенный на севере Европы. С 27 по 29 августа ожидается преимущественно сухая и относительно теплая погода. Затем температура воздуха начнет понижаться.

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