Кольская АЭС: победители конкурсов государственной корпорации «Росатом» познакомились с достижениями атомной энергетики

Будущие специалисты познакомились с работой самой северной АЭС в Европе, системой контроля радиационной обстановки, перспективами развития атомной энергетики в нашей стране и в мире. Фото: Управление информации и общественных связей Кольской АЭС

Студенты российских вузов – призеры отраслевых и федеральных конкурсов профессионального мастерства государственной корпорации «Росатом» - посетили Кольскую АЭС 25 августа. В состав делегации вошли победители турнира молодых профессионалов «ТЕМП-2019, 2020» по разработке инноваций и победители Международного инженерного чемпионата «CASE-IN-2019, 2021» в направлении «Цифровой атом» - система соревнований по решению инженерных кейсов для студентов и молодых специалистов топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов. Технический тур по предприятиям "Росатома", расположенным на Кольском полуострове, организовала для участников Корпоративная академия "Росатома".

Будущие специалисты познакомились с работой самой северной АЭС в Европе, системой контроля радиационной обстановки, перспективами развития атомной энергетики в нашей стране и в мире.

- Кольская АЭС всегда с удовольствием принимает в участие в проектах, способствующих профессиональному самоопределению подрастающего поколения. Перспективы развития атомной отрасли напрямую связаны с тем, какого уровня специалисты будут реализовывать новые знания в будущем. Конкурсы профессионального мастерства дают прекрасную возможность их участникам начать успешную карьеру в госкорпорации «Росатом», предоставляют инструменты для профессионального и личного развития. Возможно, именно экскурсия на Кольскую АЭС станет определяющим вектором в выборе карьерной траектории будущих инженеров, - отметил заместитель директора Кольской АЭС Игорь Кутузов.

Кроме визита на Кольскую АЭС, студенты познакомились с Центром по обращению с радиоактивными отходами в ЗАТО Александровск, в п. Сайда-Губа и посетили с экскурсией объекты ФГУП «Атомфлот».

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