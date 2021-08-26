Андрей Чибис о краже в больнице и избиении ребенка: "Эти преступления должны расследоваться максимально открыто"

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на совещании с представителями силовых структур затронул тему резонансных событий, недавно произошедших в регионе. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на совещании с представителями силовых структур затронул тему резонансных событий, недавно произошедших в регионе. В их числе кража личных вещей и денег с карты умершего пациента в Мурманской областной больнице и нанесение побоев четырехлетней девочке.

- Оба преступления должны расследоваться максимально открыто, чтобы жители области видели, какие шаги предпринимаются для выявления виновных и восстановления справедливости, – подчеркнул глава региона.

И. о. руководителя следственного управления СКР по Мурманской области Олег Коробов сообщил, что, по данным следствия, девочку избил сожитель ее бабушки. Подозреваемый задержан и заключен под стражу, ему предъявлены обвинения. Что касается инцидента в больнице, то, по словам начальника УМВД РФ по Мурманской области Виталия Зайкова, возбуждены уголовные дела, ведется следствие. Проверяются все возможные версии совершения преступлений, в том числе участие сотрудников больницы и соседей по палате.

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