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Здоровье26 августа 2021 13:09

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 26 августа 2021 года составило 1785 человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 26 августа 2021 года
Наталья ЛОБАНОВАНаталья ЛОБАНОВА
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Выздоровели 52 707 человек, на лечении остаются 12 866 пациентов.

Выздоровели 52 707 человек, на лечении остаются 12 866 пациентов.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 26 августа 2021 года - 1785 человек. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки от COVID-19 умерли еще 9 человек.

Мурманская область остается на втором месте по смертности от ковида, уступая лишь Санкт-Петербургу. В заполярном регионе фиксируется 237 умерших на 100 тысяч населения.

За последний день выявили 168 новых случаев заражения COVID-19. Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 67 358 человек. Наибольшее количество заболевших приходится на Мурманск, Североморск и Кандалакшский район.

Выздоровели 52 707 человек, на лечении остаются 12 866 пациентов.

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