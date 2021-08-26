В полиции возбудили уголовные дела по инциденту с кражей в областной больнице Мурманска

Идет расследование преступлений. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В УМВД России по Мурманской области возбудили уголовные дела по резонансному инциденту в Мурманской областной больнице имени П. А. Баяндина. Напомним: у умершего от ковида пациента, пока он находился в реанимации, через телефон списали 80 тысяч рублей и пытались взять кредит, также потерялись его личные вещи и документы.

- По фактам, изложенным в заявлениях родственников 59-летнего мужчины, возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 158 УК РФ "Кража с банковского счета" и части 2 статьи 325 УК РФ "Похищение у гражданина паспорта", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Процессуальные органы полиции рассмотрят все возможные версии совершения данных преступлений.

Напомним: проверку также проводит прокуратура Мурманска.

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