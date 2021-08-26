Жительница Кольского района ищет потерявшихся оленей

Животные пропали. Фото: Елена Яковлева/ vk.com/belokamenkaa

Жительница Кольского района Елена Яковлева потеряла своих оленей. Женщина выпустила их на выгул 23 августа, и с тех пор животные так и не вернулись. Последний раз рогатые были замечены у стройки в Белокаменке. Северянка просит помочь с поисками.

- Люди добрые, пожалуйста, сообщите мне, где видели оленей в районе стройки в Белокаменке. Кто-то из ваших работников сделал их фото. Оленей зовут Йох и Лиз. Первый на снимке выглядит очень уставшим, - сообщила Елена в паблике "Белокаменка| Арктик СПГ-2".

Тех, кто видел оленей, просят сообщить по телефону 8-953-303-62-07.

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