В Апатитах судебный пристав ради взыскания долга записался на маникюр

Для проверки имущественного положения должницы, пристав вышел по адресу проживания женщины, однако дома ее не оказалось. Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

В отделении судебных приставов Апатитов находилось исполнительное производство о взыскании долга с местной жительницы. В общем и целом северянка задолжала около 65 тысяч рублей физическим и юридическим лицам, а также не платила за ЖКУ.

Для проверки имущественного положения должницы пристав вышел по адресу проживания женщины, однако дома ее не оказалось. От соседей исполнитель узнал, что апатитчанка работает в одном из салонов красоты мастером маникюра. Ничего не оставалось делать, как записаться "на ноготочки".

- Придя в салон, судебный пристав застал должницу на рабочем месте. При составлении акта описи ареста дорогостоящего сотового телефона должница, не желая расставаться с гаджетом, самостоятельно погасила задолженность в полном объеме через портал "Госуслуги", - сообщили в пресс-службе УФССП России по Мурманской области.

Исполнительное производство закончилось фактическим исполнением.

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