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Общество26 августа 2021 11:38

В Апатитах судебный пристав ради взыскания долга записался на маникюр

Бьюти-мастер задолжала около 65 тысяч рублей
Наталья ЛОБАНОВАНаталья ЛОБАНОВА
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Для проверки имущественного положения должницы, пристав вышел по адресу проживания женщины, однако дома ее не оказалось.

Для проверки имущественного положения должницы, пристав вышел по адресу проживания женщины, однако дома ее не оказалось.

Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

В отделении судебных приставов Апатитов находилось исполнительное производство о взыскании долга с местной жительницы. В общем и целом северянка задолжала около 65 тысяч рублей физическим и юридическим лицам, а также не платила за ЖКУ.

Для проверки имущественного положения должницы пристав вышел по адресу проживания женщины, однако дома ее не оказалось. От соседей исполнитель узнал, что апатитчанка работает в одном из салонов красоты мастером маникюра. Ничего не оставалось делать, как записаться "на ноготочки".

- Придя в салон, судебный пристав застал должницу на рабочем месте. При составлении акта описи ареста дорогостоящего сотового телефона должница, не желая расставаться с гаджетом, самостоятельно погасила задолженность в полном объеме через портал "Госуслуги", - сообщили в пресс-службе УФССП России по Мурманской области.

Исполнительное производство закончилось фактическим исполнением.

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