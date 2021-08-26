В Мурманске к 1 сентября проходит благотворительная акция "Дети вместо цветов!"

Предлагается помочь ребятам из кризисных семей. Фото: vk.com/redcross_51

День знаний уже совсем не за горами, а мурманское отделение Красного Креста предлагает начать учебный год с добрых дел.

Так, родителей школьников приглашают принять участие в благотворительной акции "Дети вместо цветов!".

- Подарите учителю один красивейший букет от класса, а сэкономленные деньги пожертвуйте на открытие первого бесплатного "Развивающего центра Красного Креста" в Мурманске. Так вы не только поможете ребятам из кризисных семей, но и на таком отличном примере покажете своим детям необходимость поддерживать других людей и совершать добрые поступки, - отметили в региональном отделении Красного креста. Те, кто хочет поучаствовать, могут написать Лизе Титовой. Она поможет организовать акцию в классе вашего ребенка.

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