Как пенсионерам Мурманской области перечислят по 10 тысяч рублей

Также отмечается, что выплаты будут защищены от каких-либо штрафов или пеней. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Согласно Указу Президента России Владимира Путина, пенсионеры, в том числе и работающие, получат единовременную выплату в 10 тысяч рублей. Деньги перечислят в сентябре.

Как сообщили региональные власти, в Мурманской области выплату получат около 240 тысяч пожилых северян. А в следующем году пенсия будет проиндексирована выше роста инфляции.

Согласно Указу, 10 тысяч рублей пенсионеры получат в беззаявительном порядке, на основании тех данных, которые уже имеются в ПФР. Никаких документов подавать не нужно.

- Доставка единовременной денежной выплаты будет осуществляться в том же порядке, в котором производится доставка соответствующих видов пенсий, - говорится на официальном сайте Президента России.

Также отмечается, что выплаты будут защищены от каких-либо штрафов или пеней.

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