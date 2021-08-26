В Полярных Зорях выявили 15 водителей с наркозависимостью

Сейчас трое жителей города уже лишены судом права управления транспортными средствами, гражданские дела в отношении остальных находятся на рассмотрении. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Полярных Зорь провела проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения и выявила нарушения.

Так, установлено, что 15 местных жителей, имея водительские права, состоят на учете у врача-нарколога. У северян есть заболевания, связанные с пагубным употреблением психостимуляторов и злоупотреблением алкоголем.

- Так как управление транспортом людьми, страдающими алкогольной зависимостью и допускающими пагубное употребление психостимуляторов, является опасным для других участников дорожного движения, прокурор города обратился в суд с исковыми заявлениями о лишении полярнозоринцев водительских прав, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Сейчас трое жителей города уже лишены судом права управления транспортными средствами, гражданские дела в отношении остальных находятся на рассмотрении.