В Мурманске следователи возбудили уголовное дело после избиения четырехлетнего ребенка

Мужчине предъявлено обвинение, его уже заключили под стражу. Фото: СУ СКР по Мурманской области

Мурманские следователи возбудили уголовное дело в отношении 50-летнего северянина. Его обвиняют по части 2 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего".

Известно, что 22 августа этого года полицейские доставили в больницу четырехлетнюю девочку с телесными повреждениями на голове. Ребенка на улице обнаружил случайный прохожий, который и сообщил в правоохранительные органы.

- По данным следствия, в тот день ребенок находился в гостях у своей бабушки в квартире дома на улице Капитана Тарана. Когда бабушка ушла на работу, ребенок остался в квартире с ее сожителем. Недовольный поведением девочки, мужчина несколько раз ударил ее по голове, после чего она выбежала на улицу, - сообщили в Следственном управлении СКР по Мурманской области.

У девочки зафиксировали открытую черепно-мозговую травму и перелом лобной кости.

Мужчине предъявлено обвинение, его уже заключили под стражу.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, допрашивают свидетелей и родителей девочки. Также будут проверены условия жизни ребенка.

Расследование уголовного дела продолжается.

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