Завершены поиски 73-летнего пенсионера из Никеля

К счастью, все закончилось благополучно. Фото: vk.com/murmanspas51

В Мурманской области завершились поиски 73-летнего Владимира Пивоварова из Никеля. Напомним: мужчину искали с 20 августа, когда он ушел в лес за грибами и ягодами. Несколько дней его местонахождение было не известно, искали даже с квадрокоптеров.

К счастью, все закончилось благополучно. О том, что северянин жив-здоров, сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда "МурманСпас". Они также уточнили, что нашли пенсионера за кладбищем.

Напомним: Пропавшего 89-летнего мужчину из Полярных Зорь нашли мертвым. Алексея Хлыбова искали месяц.

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