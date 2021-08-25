Владимир Путин одобрил идею четвероклассника из Мурманска по организации питания в школах

Министерство образования и науки Мурманской области постоянно прорабатывает вопросы введения в школьное меню новых блюд из местных продуктов. Фото: Правительство Мурманской области

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции обсудил вопросы развития общего образования с представителями общественности - преподавателями школ и вузов, выпускниками, родителями учащихся.

Так, в прямом эфире четвероклассник мурманской гимназии № 1 Лев Афиногенов поделился с главой государства идеей предоставить право контроля за качеством приготовления блюд родителям, которые имеют санитарные книжки. Президенту пришлось по душе его предложение.

- Считаю, что родители могут и должны принимать более активное участие в том, что происходит на школьной кухне, в буфете и столовой. Санитарные нормы можно обеспечить, сомнений в этом нет, – согласился с юным северянином Владимир Путин.

В марте Лев Афиногенов присоединился к участникам проекта «Шеф в школе»: вместе с Российским движением школьников и известными поварами ребята проводят мониторинг школьных столовых. В рядах РД-шефов уже около 5 тысяч человек по всей России.

Министерство образования и науки Мурманской области постоянно прорабатывает вопросы введения в школьное меню новых блюд из местных продуктов. Так, по инициативе губернатора Андрея Чибиса блюда из оленины подаются в школьных столовых региона с осени прошлого года.

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