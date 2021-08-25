Житель Колы чуть не лишился Toyota Hilux из-за долгов по алиментам

У мужчины было 10 дней на оплату задолженности. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Чтобы не лишиться дорогостоящего автомобиля, житель Колы выплатил долг по алиментам на двоих своих детей.

Исполнительное производство на должника поступило в отделение судебных приставов Кольского района. Мужчина задолжал по алиментам больше 190 тысяч рублей и уклонялся от уплаты. Из-за этого он чуть не остался без дорогого авто.

– Пристав установил, что должник владеет автомобилем Toyota Hilux. Машину обнаружили во время рейда на одной из автостоянок города. Владелец появился во время составления описи и ареста машины, – сообщили в пресс-службе УФССП России по Мурманской области.

У мужчины было 10 дней на погашение задолженности. В противном случае машина ушла бы с молотка, а вырученные средства направили бы на выплату долга по алиментам.

Осознание этого повлекло полное погашение долга. Сейчас мужчина регулярно сам производит выплату алиментов на содержание детей, чеки об оплате предоставляет судебному приставу своевременно.

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