Отопление в школах и детских садах Мурманска появится 29 августа

В связи с похолоданием в Мурманске решили дать отопление пораньше. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области о лете напоминают лишь зеленые деревья, да и у тех листья уже вовсю желтеют. Температура воздуха выше +13 градусов не поднимается, а кое-где даже выпал снег.

В связи с похолоданием в Мурманске решили дать отопление пораньше. В детских садах и школах оно появится 29 августа, а не 1 сентября. Согласно постановлению мэрии города за подписью врио главы администрации Мурманска Валентины Доцник, сроки подачи тепла в образовательные и социальные учреждения перенесли.

Напомним: отопление в дома в Мурманской области могут дать в первую неделю сентября. Коммунальщиков и всех ответственных призвали готовиться.

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