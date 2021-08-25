Скульптуру кита в Коле снимут с постамента из-за вандалов

Сам постамент заменят на гранитную глыбу. Фото: администрация Кольского района

Скульптура чудо-кита на Поморской набережной в Коле пострадала от рук вандалов. Морского персонажа решили снять с постамента и отреставрировать. Напомним: милый арт-объект в свое время был подвержен критике.

- За год вандалы отломали у памятника, сделанного из розового гранита, несколько плавников, да и сам постамент основательно испачкан, - отметили в администрации Кольского района.

Кита, изображенного на историческом гербе Колы, снимут и отшлифуют, срезав все выпирающие детали. Сам постамент заменят на гранитную глыбу. Она станет более низкой - так будет удобнее фотографироваться на фоне достопримечательности.

В середине сентября на набережной начнется установка малых архитектурных форм. Продолжаются работы и на нижней части набережной. Пляж уже выровнен, утрамбован. К осени здесь разобьют волейбольную площадку и установят крытые беседки для барбекю.

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