Актеру Мурманского областного драмтеатра присвоили звание заслуженного артиста РФ

Его наградили за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства и плодотворную деятельность. Фото: Мурманский областной драматический театр / vk.com/murmandrama

Артисту Мурманского областного драматического театра Владимиру Равдановичу присвоили звание заслуженного артиста Российской Федерации. Его наградили за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства и плодотворную деятельность.

- Поздравляем Владимира Антоновича с присвоением высокого звания и желаем дальнейших творческих успехов, достижения новых профессиональных высот на сцене, громких оваций и любви зрителей, счастья, здоровья и благополучия! - отметили в группе драмтеатра.

Соответствующий указ уже опубликован, его подписал президент России Владимир Путин 24 августа.

Напомним: в Мурманской области будут награждать особым знаком поисковиков и волонтеров. Удостоенные новых наград северяне также получат по 15 тысяч рублей.

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