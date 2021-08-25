Число умерших от коронавируса в Мурманске на 25 августа 2021 года составило 1776 человек

Выздоровел 52 651 человек, на лечении остаются 12 763 пациента. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 25 августа 2021 года - 1776 человек. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки от COVID-19 умерли еще 8 человек.

Мурманская область остается на втором месте по смертности от ковида, уступая лишь Санкт-Петербургу. В заполярном регионе фиксируется 234 умерших на 100 тысяч населения.

За последний день выявили 171 новый случай заражения COVID-19. Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 67 190 человек.

Выздоровел 52 651 человек, на лечении остаются 12 763 пациента.

Напомним: в Мурманской области школьные линейки пройдут с коронавирусными ограничениями. 1 сентября мероприятия состоятся в очном формате.

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