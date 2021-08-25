Алексей Грачиков: "Проседание грунта у детского сада в Полярном угрозы не представляет"

На днях в соцсетях появились фотографии провалившегося асфальта рядом с фундаментом здания. Фото: Правительство Мурманской области.

Ситуация с местами в детские сады в городе Полярный была очень сложной, пока не построили новый садик "Умка". Он появился в рамках нацпроекта "Демография" и введен в эксплуатацию в начале 2020 года. Еще тогда отмечалось, что было много проблем при строительстве, и завершали его в ручном режиме. Но садик успешно проработал полтора года, до сегодняшнего лета.

На днях в соцсетях появились фотографии провалившегося асфальта рядом с фундаментом здания. И. о. министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков лично проинспектировал ситуацию.

- Детскому саду "Умка" ничего не угрожает. Однако из-за движения грунта идет просадка благоустройства и входных групп, которые конструктивно не связаны с самим зданием. Есть вопросы к качеству проектирования и проведению изысканий, ответы на которые будут даны в ходе идущего сейчас судебного разбирательства, - прокомментировал ситуацию Алексей Грачиков.

Как оказалось, этот земельный участок был единственным, подходящим под все требования к дошкольным учреждениям. В ходе строительства забили более 200 свай на глубину 25 метров, поэтому само здание останется в целости, а вот внешние элементы - ступени, крыльцо - деформируются. Сейчас этот уклон компенсируют с помощью деревянных помостов, еще необходимо провести ревизию инженерных коммуникаций. А пока нас ждет судебное разбирательство, виновника суд определит по результатам экспертизы. Ремонтные работы проведут в 2022 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области пройдут исследования на популяционный иммунитет к коронавирусу. Ситуация по ковиду остается напряженной (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru