Прокуратура Полярных Зорь судится с ПФР за отказ пенсионеру в выплате компенсации

Известно, что пожилой северянин решил воспользоваться государственной компенсацией для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера. Фото: Иван МАКЕЕВ

Прокуратура Полярных Зорь подала иск в суд с требованием компенсировать пенсионеру стоимость проезда к месту отдыха и обратно. Ответчиком по делу выступает управление Пенсионного фонда РФ в Кандалакше.

Известно, что пожилой северянин решил воспользоваться государственной компенсацией для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера. Мужчина попросил компенсировать ему затраты на поездку на отдых в 2021 году. В Геленджик неработающий пенсионер летал на самолете эконом-классом.

Однако в управлении Пенсионного фонда РФ в Кандалакше его просьба была отклонена. Свой ответ в ПФР объяснили тем, что заявитель предоставил маршрутные квитанции без расчета тарифа и не приложил к заявлению авиабилет по форме, утвержденной приказом Минтранса.

– Поскольку факт понесенных пенсионером расходов и факт осуществления авиаперелета подтверждаются туристической путевкой, справкой авиакомпании и посадочными талонами, а отсутствие расчета тарифа и авиабилета по утвержденной форме не опровергает факта понесенных пенсионером расходов, прокурор города обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с ПФР в пользу пенсионера стоимости проезда к месту отдыха и обратно, – сообщили в прокуратуре Мурманской области.

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