Мурманская область на четвертом месте среди регионов с высоким оттоком населения

Основные регионы, откуда мигрируют северяне - это Чукотский АО, Магаданская область, Коми и Мурманская область. Фото: Антон ЗАБИРОВ

"Росстат" исследовал миграционные потоки в 2020 году. Как сообщает РБК, в прошлом году были самые низкие темпы внутренней миграции за последние девять лет - она снизилась на 13% по отношению к 2018 году и на 20% - по отношению к 2017-му.

Основные регионы, откуда мигрируют северяне, - это Чукотский АО, Магаданская область, Коми и Мурманская область.

- Среди сменивших регион в прошлом году больше всего лиц трудоспособного возраста (мужчины от 16 до 59 лет и женщины от 16 до 54 лет) - 2,4 миллиона человек. Чаще всего переезжают из региона в регион граждане от 30 до 34 лет, чуть реже — от 20 до 24 лет, - пишет издание.

Самым привлекательным для переезда стал Севастополь, следом за ним идет Ленинградская область, Калининградская область, Республика Адыгея и Московская область. Основная причина таких переездов - проживание в агломерациях, то есть в местах, максимально близко расположенных к бурно развивающихся центрам. Основные причины, которые заставляют людей уезжать с насиженных мест, - трудности с поиском работы, климатические условия.

"КП"-Мурманск" уже писала о том, какими мотивами руководствуются люди, принимая решение покинуть Мурманскую область. Ситуация, видимо, не изменилась.

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