Под Мончегорском перевернулось такси, пострадал водитель

Пострадавшего водителя доставили в медицинское учреждение. Фото: группа "Мурманск ДТП ЧП"

24 августа под Мончегорском произошло серьезное ДТП, в которое попал таксист.

- В 17.11 на 1273 километре автодороги Р-21 "Кола" водитель Volkswagen Polo, двигаясь со стороны Мурманска в сторону Санкт-Петербурга, по неизвестной причине съехал в правый кювет. Машина опрокинулась, - сообщила "КП-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Пострадавшего водителя доставили в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка.

Напомним: в Мурманске в серьезном ДТП у ж/д вокзала пострадал человек. Renault столкнулся с Hyundai.

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