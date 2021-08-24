Житель Кольского района получил 17 лет колонии за убийство и хранение немецких гранат

Суд назначил мужчине наказание по совокупности приговоров, а также с учетом ранее не погашенной судимости. Фото: vk.com/sumurm

55-летнего жителя Кольского района признали виновным в совершении преступлений по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство" и части 1 статьи 222.1 УК РФ "Незаконное хранение взрывных устройств".

В октябре 2019 года мужчина, будучи пьяным, в квартире одного из домов в Верхнетуломском не менее семи раз ударил ножом своего знакомого, от чего тот скончался на месте происшествия. Также виновный с 2008-го по 2019 год незаконно хранил в гараже гранаты с взрывателем мгновенного действия производства Германии, времен Великой Отечественной войны. Боеприпасы были пригодными для взрыва.

Мужчину задержали, однако в августе прошлого года он скрылся от суда. Его вновь поймали в Брянске, когда он совершил насилие в отношении представителя власти.

Злоумышленника этапировали в Мурманскую область. В ходе судебного процесса он отказался признать вину в совершении убийства, выдвинув различные версии произошедшего.

- Несмотря на позицию северянина, суд назначил ему наказание по совокупности приговоров, а также с учетом ранее не погашенной судимости за совершение особо тяжкого преступления, в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Приговор еще не вступил в законную силу, - сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

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