Погода в Мурманске на 25 августа 2021 года: небольшой дождь и до +13 градусов

Ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь.
Фото: Олег ФИЛОНОК
В Мурманской области сохраняется прохладная погода с дождями.
- 25 августа ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +2 - 7, днем +8 - 13 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.
Кольский полуостров сейчас находится под влиянием малоградиентного поля повышенного атмосферного давления. Ночью 25-26 августа в отдельных районах ожидаются заморозки. К слову, минусовая температура уже коснулась Апатитов и Краснощелья.
Напомним: в Мурманской области выпал августовский снег. В белую вуаль облачились Ловозерские тундры.
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