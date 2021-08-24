Погода в Мурманске на 25 августа 2021 года: небольшой дождь и до +13 градусов

Ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Фото: Олег ФИЛОНОК

В Мурманской области сохраняется прохладная погода с дождями.

- 25 августа ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +2 - 7, днем +8 - 13 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Кольский полуостров сейчас находится под влиянием малоградиентного поля повышенного атмосферного давления. Ночью 25-26 августа в отдельных районах ожидаются заморозки. К слову, минусовая температура уже коснулась Апатитов и Краснощелья.

Напомним: в Мурманской области выпал августовский снег. В белую вуаль облачились Ловозерские тундры.

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