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Общество24 августа 2021 16:50

Погода в Мурманске на 25 августа 2021 года: небольшой дождь и до +13 градусов

Какая погода будет в Мурманске и области 25 августа
Наталья ЛОБАНОВАНаталья ЛОБАНОВА
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Ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь.

Ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь.

Фото: Олег ФИЛОНОК

В Мурманской области сохраняется прохладная погода с дождями.

- 25 августа ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +2 - 7, днем +8 - 13 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Кольский полуостров сейчас находится под влиянием малоградиентного поля повышенного атмосферного давления. Ночью 25-26 августа в отдельных районах ожидаются заморозки. К слову, минусовая температура уже коснулась Апатитов и Краснощелья.

Напомним: в Мурманской области выпал августовский снег. В белую вуаль облачились Ловозерские тундры.

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