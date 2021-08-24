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Здоровье24 августа 2021 15:39

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 24 августа 2021 года составило 1768 человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 24 августа 2021 года
Наталья ЛОБАНОВАНаталья ЛОБАНОВА
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Выздоровели 52 569 человек, на лечении остаются 12 682 пациента.

Выздоровели 52 569 человек, на лечении остаются 12 682 пациента.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 24 августа 2021 года - 1768 человек. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки от COVID-19 умерли еще 9 человек.

Мурманская область остается на втором месте по смертности от ковида, уступая лишь Санкт-Петербургу. В заполярном регионе фиксируется 234 умерших на 100 тысяч населения.

За последний день выявили 175 новых случаев заражения COVID-19. Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 67 019 человек.

Выздоровели 52 569 человек, на лечении остаются 12 682 пациента.

Напомним: студенты смогут заселиться в общежития в Мурманской области по ПЦР-тесту. Об этом сообщил губернатор региона.

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