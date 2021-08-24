Жительнице Апатитов пришлось отвечать за преступление дочери

Женщине вынесено предупреждение. Фото: Иван Макеев

Жительнице Апатитов пришлось отвечать за преступление своей 12-летней дочери.

Так, в дежурную часть города поступило сообщение о краже велосипеда. Его похитили из подъезда дома. Во время расследования выяснилось, что преступление совершила девочка 2009 года рождения. В возбуждении уголовного дела было отказано, а вот в отношении матери девочки прокуратура провела проверку.

– По результатам проверки в отношении матери девочки возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, в связи с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

Женщине вынесено предупреждение.

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