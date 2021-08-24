В Зеленоборском местные жители вырастили подсолнухи

Необычные цветы выросли в Мурманской области. Фото: Ирина Самарина

В поселке Зеленоборский, что находится на границе с Карелией, расцвели подсолнухи. Об этом в соцсетях рассказала Ирина Самарина, глава поселка.

Подсолнухи яркими солнышками украшают поселок, но на фотографии видно, то семечки в них не дозрели. А, значит, до холодов уже и не успеют. Как гласит народный календарь, семена надо собирать на 40 день после цветения, а это уже октябрь и начало зимы.

Напомним, что в Ловозерских тундрах уже выпал снег, а мурманчане лепят снеговиков в августе.

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