Сентябрьскую обложку журнала Vogue снимали в Мурманской области

Фотографом обложки выступил Ян Югай, который при съемке держал в голове «Рождение Венеры» Боттичелли. Фото: www.vogue.ru

Редакция российской версии модного журнала Vogue показала, как будет выглядеть обложка их сентябрьского номера. Оказалось, что съемки проходили на Кольском полуострове.

- В команде Vogue, экипированной как для высадки на Марс, было 12 человек. За пять дней они спали от силы 20 часов. Как тут спать, если не понимаешь, какое на дворе время суток? Да и как заснуть, когда вокруг все так отчаянно прекрасно? - отметила главный редактор издания Ксения Соловьева.

Фотографом обложки выступил Ян Югай, который при съемке держал в голове «Рождение Венеры» Боттичелли. Задумка в следующем: модель, будучи как бы частью природы, очнулась ото сна и взмыла ввысь.

По словам редактора, все участники съемки считают поездку в Мурманскую область самым крутым приключением в их жизни. Ребята ночевали в палаточном лагере, купались в Баренцевом море и варили в полвторого ночи уху на костре.

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