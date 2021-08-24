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Общество24 августа 2021 12:21

Предприниматель из Мончегорска получил штраф за причинение вреда здоровью девочки на бьюти-процедуре

У несовершеннолетней северянки при ламинировании ресниц возникла аллергия
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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Мать несовершеннолетней требовала взыскать с ИП компенсацию морального вреда.

Мать несовершеннолетней требовала взыскать с ИП компенсацию морального вреда.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жительница Мончегорска подала в суд иск о защите прав потребителей после того, как ее дочь пострадала на бьюти-процедуре.

Суд установил, что в результате оказанной индивидуальным предпринимателем услуги по ламинированию ресниц был причинен вред здоровью девочки - у нее возникла аллергия на используемые препараты.

Мать несовершеннолетней требовала взыскать с ИП компенсацию морального вреда. Суд первой инстанции взыскал в пользу истца 15 тысяч рублей, а штрафовать предпринимателя не стал.

- Не согласившись с выводом суда об отсутствии оснований для взыскания с ответчика штрафа, прокурор Мончегорска на указанное решение принес апелляционное представление, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

После этого суд апелляционной инстанции взыскал с индивидуального предпринимателя штраф - 7 500 рублей.

Решение суда вступило в законную силу.

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