Родильное отделение в Снежногорске возобновило работу после помывки

С 23 августа родильное отделение, а также отделение патологии беременных, возобновили работу в штатном режиме. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Родильное отделение медсанчасти № 120 ФМБА России в Снежногорске снова принимает рожениц. До этого оно было закрыто на дезинфекцию на три недели: со 2 по 22 августа. На время «помывки» роженицы направлялись в областные учреждения родовспоможения.

С 23 августа родильное отделение, а также отделение патологии беременных, возобновили работу в штатном режиме.

Напомним, что с этого года при выписке из роддома каждая северянка получает подарочный набор для своего малыша - туда входят конверт-одеяло, комбинезон, ползунки, чепчик, варежки-антицарапки. Комплектование наборов идет за счет средств областного бюджета.

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