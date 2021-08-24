В Печенгском районе ищут ушедшего за грибами пенсионера

Мужчину ищут четвертый день. Фото: vk.com/murmanspas51

В Печенгском районе ищут 73-летнего пенсионера Владимира Пивоварова. Мужчина ночью 20 августа ушел из дома в пгт. Никель за ягодами и грибами и все еще не вернулся.

Приметы: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волос седой короткий. Был одет в черную вязаную шапку, красную куртку длиной ниже пояса с черными полосками по бокам. С собой у северянина был серый рюкзак и серый металлический комбайн для сбора ягод.

Особые приметы: имеет послеоперационные шрамы с правой стороны груди и в паховой области.

Тех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Владимира, просят сообщить в дежурную часть ОМВД России по Печенгскому району: 88155 450 222 или обратится в ЕДДС Печенгского района: 8 921 033 00 09, 88155 460 321.

Также в поисках требуется помощь людей, у которых есть квадрокоптер. Обладающие данной техникой северяне могут обратиться по телефону: 8 996 934 00 17.

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