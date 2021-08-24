Под Мурманском появится станция системы предупреждения о ракетном нападении

Еще одна станция появится в Воркуте. Фото: скрин видео/Первый канал

В Мурманской области для российских военных построят станцию системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Об этом сообщил генеральный конструктор СПРН, гендиректор корпорации "МАК "Вымпел" Сергей Боев. Такая станция способна обнаруживать космические и баллистические объекты.

- Две новые станции СПРН строят под Мурманском и Воркутой. Еще одна станция появится в Крыму, - передает слова Сергея Боева "Интерфакс".

Всего с начала 2021 года наземным сегментом СПРН обнаружены 28 зарубежных пусков баллистических ракет, 32 зарубежных пуска ракетоносителей, восемь пусков российских ракетоносителей и два пуска российских баллистических ракет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Печенге построят начальную школу на 250 мест. Новое здание появится к концу 2023 года (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru