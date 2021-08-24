Житель Мурманска пришел в гости к бывшей жене и обокрал ее

отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Фото: Артем КИЛЬКИН

В дежурную часть полиции областного центра обратилась 38-летняя женщина. Она сообщила, что из ее квартиры украли планшет, мобильный телефон и пять тысяч рублей.

– Ущерб северянка оценила в 25 тысяч рублей. В совершении хищения женщина заподозрила бывшего мужа, который накануне приходил в гости, чтобы пообщаться с их дочерью, – сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

36-летнего мужчину задержали. Полицейским он признался в содеянном. Мурманчанин рассказал, что увидел в комнате на столе гаджеты и деньги. Он взял их и спрятал в карманы.

Покинув квартиру, северянин продал вещи, а выручку потратил. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до пять лет лишения свободы.

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