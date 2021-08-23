Видео выступлений рок-групп Слот и Amatory на VI Арктическом фестивале "Териберка"

За музыкальную составляющую праздника отвечали рокеры, которые зажигали на сцене, несмотря на все превратности погоды.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
21 и 22 августа в Мурманской области состоялся VI Арктический фестиваль "Териберка". В селе на краю света собрались около 5 тысяч гостей, чтобы вкусно поесть, купить сувениры, посмотреть на шикарную природу, а главное - получить заряд хорошего настроения.
За музыкальную составляющую праздника отвечали рокеры, которые зажигали на сцене, несмотря на все превратности погоды. Одним из хедлайнеров мероприятия стала альтернативная рок-группа Слот, родом из Москвы. Несмотря на довольно тяжелую музыку, гости фестиваля остались довольны.
- Мы дико гордимся и рады быть здесь, в Териберке, таком магическом месте! - отметили музыканты, открывая свое выступление.
Концерт группы СЛОТ продлился около часа, затем на сцену вышла метал-группа Amatory из Санкт-Петербурга.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Концерт продлился около часа, затем на сцену вышла метал-группа Amatory из Санкт-Петербурга. Их песни оказались еще более хардкорными, но и они зашли слушателям на "ура". Танцевали даже дети!
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