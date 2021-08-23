У здания правительства в Мурманске до конца сентября перекроют полдороги

Ограничение будет действовать с 31 августа по 30 сентября (с 8.00 до 20.00). Фото: Антон ЗАБИРОВ

У здания областного правительства в Мурманске ограничат движение транспорта на месяц. Об этом сообщили в мэрии города.

- Согласно постановлению администрации Мурманска, будет ограничено движение всех видов транспорта на участке 40 метров по одной полосе движения вдоль осевой линии по проезжей части проспекта Ленина, в районе дома № 75, в северном и южном направлениях, - отметили в администрации.

Ограничение будет действовать с 31 августа по 30 сентября с 8.00 до 20.00.

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