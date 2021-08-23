Мурманскую область ждут первые заморозки

На календаре еще август, а погода в Заполярье совсем уж осенняя.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
На календаре еще август, а погода в Заполярье совсем уже осенняя. Как сообщают синоптики, скоро нас ждут первые заморозки. К слову, отопительный сезон должен начаться на первой неделе сентября.
- С 24-го по 26 августа Кольский полуостров будет находиться под влиянием малоградиентного поля повышенного атмосферного давления. В этот период ожидается преимущественно сухая со слабым ветром погода. Температура воздуха днем будет постепенно повышаться от +8 - 13 градусов 24 августа до +10 - 15 градусов 26 августа. В ночное время 25-26 августа в отдельных районах уже начнутся заморозки, - отметили в мурманском гидрометценре.
Напомним: в Мурманской области открыли сезон северного сияния. Изумрудные сполохи поймали на полуострове Средний.
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