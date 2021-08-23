В Мурманске в серьезном ДТП у ж/д вокзала пострадал человек

В аварии водитель Hyundai получил телесные повреждения и и был обслужен в медицинском учреждении Мурманска. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Утром 23 августа в Мурманске произошло серьезное ДТП, в котором не обошлось без пострадавших.

- В 9.15 в районе дома № 11/2 на улице Коминтерна водитель автомобиля Renault Logan, двигаясь с юга на север, наехал на автомобиль, который остановился для поворота налево (на нижнюю площадку железнодорожного вокзала), - сообщила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

В аварии водитель Hyundai получил телесные повреждения и был обслужен в медицинском учреждении Мурманска. По данному факту проводится проверка.

Напомним: в Карелии в ДТП погибли мужчина и двое детей из Мурманской области. Chevrolet столкнулся с грузовиком.

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