Число умерших от коронавируса в Мурманске на 23 августа 2021 года составило 1759 человек

За последний день выявили 178 новых случаев заражения COVID-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 23 августа 2021 года - 1759 человек. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки от COVID-19 умерли еще 9 человек.

Мурманская область остается на втором месте по смертности от ковида, уступая лишь Санкт-Петербургу. В заполярном регионе фиксируется 233 умерших на 100 тысяч населения.

За последний день выявили 178 новых случаев заражения COVID-19. Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 66 844 человека.

Напомним: в Мурманской области свободно 30% ковидных коек. Эпидемиологическая обстановка остается стабильной.

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