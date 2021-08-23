На 88 железнодорожных переездах в Мурманской области будут проводить внезапные проверки

С начала 2021 года в Мурманской области на переездах произошло два ДТП. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманская область присоединяется к месячнику «Внимание, переезд». Он призван усилить работу по профилактике ДТП на железнодорожных переездах.

В границах региона находятся 88 переездов, находящихся в ведении Октябрьской железной дороги. 8 из них - с дежурным работником и 6 переездов оборудованы устройством заграждения (УЗП). А ведь переезды относят к зоной повышенной опасности. Нарушая правила дорожного движения на этом участке, водитель рискует не только собой, но жизнью и здоровьем локомотивной бригады и пассажиров поезда.

- Сотрудники дистанций пути Мурманского региона совместно с представителями ГИБДД проведут рейды по выявлению нарушений правил дорожного движения и внезапные проверки на переездах. Водителям напомнят о правила проезда через железнодорожные переезды и выдадут памятки, – сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

С начала 2021 года в Мурманской области на переездах произошло два ДТП. В прошлом году за тот же период было только одно. Во всех случаях причиной аварий становились водители авто, нарушившие правила переезда.

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