Жительницу Североморска мошенники обманули при продаже куклы

Сейчас по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ "Мошенничество".
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Жительница Североморска пыталась продать коллекционную куклу через Интернет. К ней обратился потенциальный покупатель, который предложил ей пройти по ссылке для получения денег.
- Женщина выполнила требования, после чего с ее банковского счета были списаны денежные средства в сумме 40 тысяч рублей. Она поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.
Сейчас по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ "Мошенничество".
Полиция обращает внимание, что при проведении интернет покупок не стоит сообщать данные банковских карт и переходить по сомнительным ссылкам. Многие платформы объявлений имеют специальные сервисы, по которым можно проверить достоверность ссылки.
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