Жительницу Мурманска осудили за сбыт наркотиков в крупном размере

Продажа наркотических веществ была задокументирована правоохранителями. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманске состоялся суд над местной жительницей, обвиняемой в сбыте крупных партий наркотиков.

В декабре 2017 года женщина, которая входила в состав преступной группы, продала в подъезде одного из домов на улице Копытова продала крупную партию наркотиков. За две тысячи рублей она передала мужчине 1,4 грамма психотропного вещества с амфетамином и 2 грамма гашиша.

Продажа наркотических веществ была задокументирована правоохранителями. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело части 4 статьи 228.1 УК РФ.

– Суд признал подсудимую виновной. Женщине назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы. Учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств, наличие малолетних детей на иждивении, а также личность подсудимой, которая ранее к уголовной ответственности не привлекалась, ей предоставили отсрочку отбывания наказания до достижения младшим ребенком 14-летнего возраста, – сообщили в прокуратуре Мурманской области.

В законную силу приговор пока не вступил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Незадачливый вор: В Мурманске северянин с наркотиками в кармане попался на краже в магазине. В отношении безработного мурманчанина возбуждено уголовное дело (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru