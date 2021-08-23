Перед судом предстанет напавшая на женщину-полицейского жительница Полярного

Во время предварительного следствия женщина признала вину.
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
В Мурманской области перед судом предстанет северянка, которая будучи пьяной, напала на женщину-полицейского.
Инцидент произошел вечером 1 июля этого года. На улице между площадью «Двух капитанов» и дома №3 на улице Лунина в Полярном 34-летняя женщина совершила мелкое хулиганство. Ее действия попытались пресечь полицейские. Однако северянка проигнорировала все требования и продолжила вести себя вызывающе.
- Женщина причинила сотруднице полиции телесные повреждения в виде ссадин и кровоподтеков на руках. Когда северянку удалось утихомирить и ее попытались посадить в служебный автомобиль, она ударила ногой правоохранителя, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Мурманской области.
В отношении северянки возбудили уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей".
Во время предварительного следствия женщина признала вину. Свои действия она объяснила алкогольным опьянением. Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.
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