Отопление в дома Мурманской области могут дать в первую неделю сентября

Не исключено, что этой осенью будет принято такое же решение, как в прошлом году: дать отопление, не дожидаясь нормы, чтобы снизить риск заболеваемости коронавирусом. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Мурманской области погода совсем не летняя, хоть на дворе август. Один из самых важных вопросов в такой холод - когда дадут отопление в жилой фонд.

В правительстве региона распорядились всем ответственным за отопительный сезон подготовиться к тому, чтобы в социальных учреждениях тепло стало уже к 1 сентября, а жилой фонд был готов к этой же дате.

Напомним: отопление дают, когда пять дней подряд среднесуточная температура воздуха не превышает +8. Когда такой показатель будет в Мурманске?

- Пока в Мурманске не было ни единого дня со среднесуточной температурой ниже +8. Даже сегодняшний прохладный день будет выше этой отметки. Возможно, с воскресенья по понедельник-вторник мы получим пару-тройку дней с температурой ниже +8, но потом мы откатимся обратно, - сообщает паблик "Погода в Мурманске".

Не исключено, что этой осенью будет принято такое же решение, как в прошлом году: дать отопление, не дожидаясь нормы, чтобы снизить риск заболеваемости коронавирусом.

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