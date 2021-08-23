"Я свободен": краба Юру выпустили в Баренцево море

- Я свободен, - "прокомментировал" краб в своем Instagram. Фото: www.instagram.com/yura_the_crab
На минувших выходных состоялся VI Арктический фестиваль "Териберка". Посмотреть, как он прошел, можно в нашем материале.
На фестивале можно было посмотреть на краба Юру - живую достопримечательность Мурманской области. Его возили на ПМЭФ-2021, а после решили построить ему дом в Териберке. Но потом решение было изменено: Юру решили выпустить в Баренцево море, что и случилось после фестиваля.
- Я свободен, - "прокомментировал" краб в своем Instagram.
Кажется, это была последняя его запись.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманской области школьные линейки пройдут с коронавирусными ограничениями. 1 сентября мероприятия пройдут в очном формате (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru