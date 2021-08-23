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Дом. Семья23 августа 2021 11:17

"Я свободен": краба Юру выпустили в Баренцево море

Живой талисман Мурманской области отпустили после фестиваля "Териберка"
Есения ДОБРОНРАВОВА
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- Я свободен, - "прокомментировал" краб в своем Instagram. Фото: www.instagram.com/yura_the_crab

- Я свободен, - "прокомментировал" краб в своем Instagram. Фото: www.instagram.com/yura_the_crab

На минувших выходных состоялся VI Арктический фестиваль "Териберка". Посмотреть, как он прошел, можно в нашем материале.

На фестивале можно было посмотреть на краба Юру - живую достопримечательность Мурманской области. Его возили на ПМЭФ-2021, а после решили построить ему дом в Териберке. Но потом решение было изменено: Юру решили выпустить в Баренцево море, что и случилось после фестиваля.

- Я свободен, - "прокомментировал" краб в своем Instagram.

Кажется, это была последняя его запись.

Краба Юру выпустили в Баренцево море
Видео: www.instagram.com/yura_the_crab

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